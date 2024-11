Wilders wil spoeddebat met Schoof over geweld tegen Maccabi-fans

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders wil een spoeddebat met premier Dick Schoof over het geweld tegen supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag. "De daders moeten het land uit", schrijft Wilders op X.

Wilders spreekt van een "Jodenjacht in Amsterdam". Het veroordelen van de gebeurtenissen is volgens hem niet genoeg. In een ander bericht op X riep hij op tot het onmiddellijke ontslag van burgemeester Femke Halsema van de hoofdstad.

In Amsterdam is na een wedstrijd tegen Ajax geweld gebruikt tegen Maccabi-supporters, zo liet Halsema vrijdagochtend weten nadat de Israëlische overheid hierover al meldingen had gedaan. Er zijn supporters gewond geraakt.