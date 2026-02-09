William en Catherine verontrust door onthullingen kwestie-Epstein

LONDEN (ANP) - De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn "diep verontrust" door de onthullingen in het schandaal rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarbij ook de voormalige Britse prins Andrew betrokken is. Het is de eerste keer dat ze publiekelijk reageren op de kwestie.

"Hun gedachten zijn bij de slachtoffers", voegt een woordvoerder van Kensington Palace eraan toe. De jongere broer van koning Charles ligt al jaren onder vuur om zijn banden met Epstein. Hij wordt ook beschuldigd van seksueel misbruik. In oktober nam Charles de titels van zijn broer af. Ook moest Andrew vertrekken uit Royal Lodge in Windsor.

Onlangs kwam Andrew Mountbatten-Windsor, zoals de voormalige royal nu bekendstaat, opnieuw in opspraak na de vrijgave van documenten rond Epstein. Verschillende media berichtten dat hij vertrouwelijke informatie deelde over zijn officiële werk als handelsgezant. De Britse politie onderzoekt beschuldigingen dat Epstein een vrouw naar het Verenigd Koninkrijk stuurde voor een seksuele ontmoeting met Mountbatten-Windsor.