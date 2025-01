Winterstorm trekt over flink deel van de VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - Een hevige winterstorm is zaterdag over het midden van de Verenigde Staten gaan razen. Meteorologen waarschuwen dat miljoenen inwoners in met name het oosten van het land te maken krijgen met zware sneeuwstormen, ijzel en ijzige temperaturen tot min 18 graden die voor veel overlast zorgen.

Meer dan zestig miljoen mensen bevinden zich op het pad van de gevaarlijke storm die tot en met maandag vrieskou vanuit het Arctische gebied aanvoert over het oostelijke deel van de VS. Er zijn weeralarmen afgekondigd vanaf het westen van Kansas tot aan de kuststaten Maryland, Delaware en Virginia.

De gevolgen van het barre winterweer zijn nu al te merken in Kansas. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven werd stilgelegd "door snelle ijsophoping". Delen van de oostelijke staten New York en Pennsylvania krijgen te maken met hevige sneeuwval, de weerdiensten verwachten dat er ongeveer 61 centimeter valt. Aangezien er eerder deze week in de regio al sneeuw is gevallen, kan de laag tot twee meter hoogte aangroeien, aldus de Amerikaanse weerdienst (NWS).

De NWS verwacht dat een sneeuwstorm in verschillende staten tot grote problemen leidt. Reizigers krijgen te maken met onbegaanbare wegen en er is "een hoog risico op gestrande automobilisten", zegt de weerdienst. Naar verwachting valt er meer dan 38 centimeter sneeuw vanaf het noordoosten van Kansas tot het noorden van Missouri. "Dat zou de zwaarste sneeuwval in tien jaar zijn."