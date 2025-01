Carter opgebaard in Atlanta, rouwenden nemen afscheid

PLAINS (ANP/AFP) - De plechtigheden rond het afscheid van Jimmy Carter zijn zaterdag begonnen. Een rouwstoet, met een lijkwagen waarin het lichaam lag van de langstlevende president van de Verenigde Staten, trok door de straten van zijn geboorteplaats Plains in de staat Georgia, de plek waar hij 29 december op 100-jarige leeftijd overleed. Sindsdien hangen in het hele land de vlaggen halfstok.

Mensenmassa's verzamelden zich langs de kant van de weg om afscheid te nemen. Velen zwaaiden met kleine Amerikaanse vlaggen, maakten foto's of salueerden terwijl de stoet voorbijtrok. De zwarte lijkwagen stopte bij Carters pindaboerderij uit zijn jeugd, waar een bel 39 keer werd geluid ter ere van de 39e Amerikaanse president. Medewerkers van de National Park Service, die de boerderij beheert, hielden een sober en stil eerbetoon.

"Hij was een man die niet trots rondliep, hij was een alledaags, normaal persoon", vertelde de 71-jarige William Brown aan een verslaggever van AFP terwijl hij wachtte op de autocolonne in Plains. "We gaan hem missen."

Carter Presidential Center

De rouwstoet reed daarna naar Atlanta voor een korte stop en een moment van stilte bij het parlement van Georgia waar Carter senator was voordat hij gouverneur werd van de staat. Zijn lichaam werd vervolgens overgebracht naar het Carter Presidential Center waar rouwenden tot dinsdag 06.00 uur (plaatselijke tijd) afscheid kunnen nemen.

"We zullen deze week doorbrengen met het vieren van dit ongelooflijke leven en een leven waarvan ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het zo vol en krachtig is als een leven maar kan zijn. Zoals iemand al zei, het is verbazingwekkend wat je in honderd jaar kunt stoppen", zei Carters kleinzoon Jason tijdens de ceremonie in het Carter Center.

Staatsbegrafenis

De Verenigde Staten houden 9 januari een dag van nationale rouw. Carter krijgt dan een staatsbegrafenis in de Washington National Cathedral. Als president wist hij vrede te sluiten tussen Israël en Egypte. Na zijn presidentschap stortte hij zich op humanitair werk en bemiddelde hij in meerdere langlopende conflicten. In 2002 won hij de Nobelprijs voor de Vrede.