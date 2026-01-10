ECONOMIE
Wisselstoringen en kapotte treinen in het noorden van het land

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 9:45
anp100126091 1
GRONINGEN (ANP) - In het noorden van het land zijn er zaterdagochtend problemen op het spoor, is te zien op de website van NS. Door wisselstoringen en defecte treinen is op meerdere trajecten in Groningen en Friesland sprake van vertragingen of uitval van treinen.
Tussen Groningen en Veendam leidt een kapotte trein tot vertragingen. Dit duurt tot zeker begin van de middag. Een wisselstoring maakt dat er tussen Groningen en Eemshaven en tussen Groningen en Delfzijl tot minimaal het begin van de middag helemaal geen treinen rijden. Door een kapotte trein rijden er tussen Zwolle en Groningen momenteel ook geen treinen. Het probleem zou rond 09.45 uur opgelost moeten zijn.
Door een wisselstoring rijden er tussen Sneek en Stavoren in Friesland eveneens geen treinen. Ook dit duurt tot in de middag.
In Groningen en Friesland rijden zaterdagochtend ook geen bussen van Qbuzz. Reden is het winterweer. Tot 09.00 uur gold in de twee provincies en op de Waddeneilanden code oranje. De rest van de dag geldt code geel, ook voor de andere provincies.
