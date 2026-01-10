ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Durant passeert NBA-legende Chamberlain op topscorerslijst

Sport
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 10:35
anp100126094 1
PORTLAND (ANP) - Basketballer Kevin Durant is naar de zevende plaats geklommen op de eeuwige topscorerslijst van de NBA. Hij passeerde NBA-legende Wilt Chamberlain. Durant maakte 30 punten voor zijn ploeg Houston Rockets in de wedstrijd tegen de Portland Trail Blazers en bracht daarmee zijn totale aantal punten in de NBA op 31.435. Chamberlain maakte in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 31.419 punten.
Durant kon overigens niet voorkomen dat zijn ploeg verloor. De Trail Blazers wonnen in Portland met 111-105 van de Rockets. De 37-jarige Durant kan nu op jacht naar de zesde plaats op de NBA-topscorerslijst aller tijden. Dirk Nowitzki bezet nu die positie met 31.560 punten.
De ook nog altijd actieve LeBron James voert de lijst aan met 42.601 punten. Hij maakte 26 punten voor Los Angeles Lakers in de met 105-101 verloren wedstrijd tegen Milwaukee Bucks.
loading

POPULAIR NIEUWS

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

anp 202992771 1

Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

ANP-546685544

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

ANP-546522449

Lege accu door vrieskou? Dit zijn je beste opties

anp090126185 1

Rubio bespreekt 'belang arctische veiligheid' met NAVO-chef Rutte

Loading