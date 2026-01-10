Durant passeert NBA-legende Chamberlain op topscorerslijst

PORTLAND (ANP) - Basketballer Kevin Durant is naar de zevende plaats geklommen op de eeuwige topscorerslijst van de NBA. Hij passeerde NBA-legende Wilt Chamberlain. Durant maakte 30 punten voor zijn ploeg Houston Rockets in de wedstrijd tegen de Portland Trail Blazers en bracht daarmee zijn totale aantal punten in de NBA op 31.435. Chamberlain maakte in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 31.419 punten.

Durant kon overigens niet voorkomen dat zijn ploeg verloor. De Trail Blazers wonnen in Portland met 111-105 van de Rockets. De 37-jarige Durant kan nu op jacht naar de zesde plaats op de NBA-topscorerslijst aller tijden. Dirk Nowitzki bezet nu die positie met 31.560 punten.

De ook nog altijd actieve LeBron James voert de lijst aan met 42.601 punten. Hij maakte 26 punten voor Los Angeles Lakers in de met 105-101 verloren wedstrijd tegen Milwaukee Bucks.