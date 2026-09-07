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Witkoff meldt flinke vooruitgang na bezoek aan Kyiv en Moskou

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 18:15
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt dat vooruitgang is geboekt tijdens zijn bezoeken aan Kyiv en Moskou. Hij schreef op X dat president Donald Trump nog altijd hard werkt om een einde te maken aan de oorlog.
Zakenman Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner zijn door de president ingezet als bemiddelaars in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Ze bezochten afgelopen weekend de Russische president Vladimir Poetin en diens Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky om voorstellen te bespreken.
Volgens Witkoff is hervatting van de onderhandelingen over vrede daarmee weer dichterbij gekomen. "Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt, waaronder stappen voorwaarts rond de planning van extra trilaterale gesprekken", staat in zijn bericht. Hij doelt daarmee op onderhandelingen tussen Oekraïne, Rusland en de VS.
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