Duitse raket schrijft geschiedenis

Het jaar 2025 begon dramatisch voor Isar Aerospace. Hun raket Spectrum steeg op vanuit het Noorse Andøya en minder dan een minuut later stortte hij alweer neer. Oorzaak: een per ongeluk geopend ventiel en verlies van controle bij een draaimanoeuvre.

Maar het bedrijf is niet voor één gat te vangen. Afgelopen weekend probeerden ze het opnieuw en dít keer ging het goed. Heel goed zelfs.

Space race

Zaterdag bracht Isar Aerospace zijn Spectrum-raket met succes in een baan om de Aarde, vanuit het Arctische Noorwegen. Daarmee is het de eerste commerciële raket die dat ooit vanaf het Europese vasteland voor elkaar krijgt. Aan boord: vijf kleine satellieten en een technologisch experiment.

Isar Aerospace is geen oude, logge ruimtevaartreus. Het bedrijf werd in 2018 opgericht door drie studenten van de TU München en acht jaar later staat er dus een eigen raket in een baan om de Aarde.

Duitsland is trots

Zelfs de Duitse bondskanselier liet zich niet onbetuigd. Friedrich Merz noemde de lancering "het begin van een nieuw tijdperk" en bezocht in maart nog zelf de lanceerbasis. Ook vanuit Brussel kwam applaus: EU-commissaris voor Ruimtevaart Andrius Kubilius schreef dat Europa 's onafhankelijke toegang tot de ruimte "zojuist een flinke impuls" kreeg.

Dat enthousiasme is niet voor niets. Europa is de afgelopen jaren steeds meer afhankelijk geraakt van SpaceX van Elon Musk om satellieten de ruimte in te schieten. Russische Sojoez-raketten zijn door de geopolitieke spanningen namelijk niet meer beschikbaar en het eigen Ariane 6-programma kampt met vertragingen. Een Europese, commerciële speler die het zelf kan, is dan ook precies waar de sector op zat te wachten.

En nu?

Isar is niet van plan om het hierbij te laten. Volgens medeoprichter en CEO Daniel Metzler is capaciteit op dit moment het grootste knelpunt in de hele lanceerindustrie. Het bedrijf wil dan ook snel meer satellieten gaan lanceren. Geld is daarbij geen probleem: er staat al voor bijna een miljard euro aan orders klaar.

Bekijk hieronder de beelden van de lancering op Youtube – Isar Aerospace: