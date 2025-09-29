Witte Huis bevestigt excuses Netanyahu aan Qatar

WASHINGTON (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn ambtgenoot in Qatar telefonisch excuses aangeboden voor een bombardement op hoofdstad Doha, bevestigt het Witte Huis. De leiders stemden volgens de verklaring in met een voorstel van president Donald Trump om een mechanisme in te stellen om communicatie te verbeteren en "wederzijdse grieven" op te lossen.

De relatie tussen Israël en Qatar kwam deze maand onder grote druk te staan door de luchtaanval, die bedoeld zou zijn geweest om prominente Hamasleden uit te schakelen. Netanyahu betuigde in het gesprek met Trump en de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani onder meer spijt voor de dood van een Qatarese militair, meldt het Witte Huis.

"Hij sprak verder zijn spijt uit dat Israël, bij het aanvallen van de Hamasleiding tijdens onderhandelingen over de gijzelaars, de soevereiniteit van Qatar had geschonden. Hij verzekerde dat Israël in de toekomst geen soortgelijke aanval meer zal uitvoeren", meldt het Witte Huis. Daar is Netanyahu maandag ontvangen door Trump.