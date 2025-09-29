ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

André van Duin neemt oeuvreprijs in ontvangst bij Buma NL Awards

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 20:04
anp290925146 1
AMSTERDAM (ANP) - André van Duin heeft maandagavond tijdens de Buma NL Awards een oeuvreprijs in ontvangst genomen. Zijn langdurige bijdrage aan de Nederlandstalige muziekcultuur werd bekroond met de Hollandse Meester Award. "Het is ook een beetje de leeftijd. Als je het maar lang genoeg volhoudt, dan krijg je vanzelf een oeuvreprijs", vertelt de 78-jarige zanger in gesprek met het ANP.
"Ik heb het ook lang volgehouden. Ruim zestig jaar. Er zijn niet zo veel artiesten die dit nog doen tegenwoordig. Echt lange carrières zijn er tegenwoordig niet meer. Vroeger was het belangrijk om een hele lange carrière te hebben. Nu maak je een paar hits. Het is veranderd. Ik ben wel trots op mezelf."
De organisatie laat weten met de prijs een eerbetoon te brengen "aan iemand die ons decennialang heeft laten lachen, ontroeren en samenbrengen."
André van Duin stond gedurende zijn carrière 28 keer op nummer 1 in de Nederlandstalige Top 20. Hij behaalde met 41 nummers de Top 40, waarvan drie op nummer 1 belandden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

shutterstock_2318356813

Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

Loading