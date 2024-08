Witte Huis: er komen veel te veel burgers om in Gaza

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Witte Huis is "ernstig bezorgd" na het nieuws over een Israëlische aanval op een school, waarbij bijna honderd mensen zijn omgekomen. "Er worden nog steeds veel te veel burgers gedood en verwond", staat in een verklaring.

Israël zegt dat er "minstens negentien" strijders van Hamas en Islamitische Jihad in de school zaten. Washington heeft contact gezocht met Israël om daar meer details over te vragen. "We weten dat Hamas scholen heeft gebruikt als locaties om te verzamelen en te opereren, maar we hebben ook herhaaldelijk en stelselmatig gezegd dat Israël maatregelen moet nemen om de schade voor burgers te beperken."

Veel landen, waaronder Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hebben de aanval veroordeeld. De Nederlandse minister Caspar Veldkamp sprak over "rampzalige beelden" en riep op tot een staakt-het-vuren. Ook de Verenigde Staten roepen daartoe op.