Hoogspringer Tamberi ondanks niersteen in olympische finale

SAINT-DENIS (ANP) - De Italiaanse hoogspringer Gianmarco Tamberi doet mee in de olympische finale van het hoogspringen. De regerend olympisch kampioen twijfelde eerder op de dag of hij wel in het Stade de France kon optreden, omdat hij last heeft van een niersteen. "Ik weet niet hoe ik onder deze omstandigheden kan springen", meldde hij op Instagram.

De flamboyante Italiaan heeft zich enkele uren voor de finale nog per ambulance naar het ziekenhuis laten brengen en kennelijk heeft dat geholpen, want hij is aanwezig. Hij liet zich bij binnenkomst van het stadion uitbundig toejuichen.

Tamberi sprong drie jaar geleden op de Spelen van Tokio over een hoogte van 2,37 meter, net als Mutaz Barshim uit Qatar. Beide atleten ontvingen een gouden medaille. De Italiaan stelde vorige week zijn vertrek naar Parijs uit om koorts na een acute aanval van nierstenen.