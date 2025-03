Topjudo moet doorstart maken met directeur uit eigen sport  

ARNHEM (ANP) - Judo Bond Nederland (JBN) moet een directeur topsport krijgen die met een nieuw topsportbeleid weer voor succes zorgt bij de Olympische Spelen van Los Angeles (2028) en Brisbane (2032). Dat stelt tijdelijk directeur topsport Anthonie Wurth in een op Papendal gepresenteerd adviesrapport voor de bond.

De directeur moet de drijvende kracht worden achter het nieuwe topsportprogramma. Daarom is het volgens Wurth essentieel dat die uit de judowereld komt en ruime ervaring heeft binnen het internationale topjudo.

Wurth, zelf oud-judoka, is momenteel de tijdelijke vervanger van de in oktober vertrokken Gijs Ronnes, die afkomstig was uit het beachvolleybal. In de nasleep van de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Parijs 2024 waarin de judoka's voor het eerst sinds de Spelen van 1984 geen enkele medaille wisten te veroveren, liet de bond al weten dat er gekeken wordt naar "een ontwikkeling waarbij een andere directeur topsport" past.