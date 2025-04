WASHINGTON (ANP) - Het Witte Huis heeft kort gereageerd op het overlijden van de paus. "Rust in vrede, paus Franciscus", staat in een bericht op X. Daar stonden ook foto's bij van afzonderlijke ontmoetingen tussen Franciscus, president Donald Trump en vicepresident J.D. Vance.

De paus had geen warme relatie met het Witte Huis. Hij had eerder dit jaar in een open brief kritiek geuit op geplande "massadeportaties" door de regering-Trump. Hij sprak over een grote crisis.