PAX: paus was onvermoeibare inspiratie voor vrede

UTRECHT (ANP) - Directeur Rolien Sasse van vredesorganisatie PAX noemt de paus "heel bijzonder omdat hij zijn pausschap altijd inzette voor de zwakkeren van de samenleving, en dat deed hij zelfs zondag nog". Sasse beschrijft de overleden paus als "een voorbeeld van nederigheid en verbinding, en een onvermoeibare inspiratie voor vrede".

PAX is ontstaan door het samengaan van Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Het IKV is in de jaren 60 opgericht door negen kerkgenootschappen om te zoeken naar manieren om de vrede te stimuleren.

Sasse heeft de paus in 2019 ontmoet en herinnert zich hem als "ongelooflijk vriendelijk en warm, met een glimlach en een vraag voor iedereen". Ze stelt dat die warmte en inspiratie belangrijk waren "in onze onrechtvaardige wereld".