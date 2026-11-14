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Witte Huis: ontmoeting Trump met Xi en Poetin in Shenzhen

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Witte Huis heeft vrijdag laten weten dat de Amerikaanse president Donald Trump donderdag een ontmoeting zal hebben met de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping.
De ontmoeting vindt plaats in de marge van de APEC-top (Asia-Pacific Economic Cooperation) in het Chinese Shenzhen.
"De president heeft duidelijk gemaakt dat hij onder andere de kwestie van het verminderen van het aantal kernwapens in de wereld zal bespreken. President Trump is van mening dat deze proliferatie zeer gevaarlijk is", vertelde een woordvoerster aan journalisten.
"Ik denk dat de president absoluut van plan is om de kwestie Iran aan te kaarten tijdens de trilaterale ontmoeting met Xi en Poetin", aldus een Amerikaanse functionaris, die anoniem wilde blijven.
Trump zal ook een lunch hebben met Xi, maar er zijn geen plannen voor een privéontmoeting tussen de Amerikaanse president en Poetin.
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