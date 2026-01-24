Witte Huis verwerpt kritiek op Trumps uitspraken over NAVO

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse regering heeft kritiek op uitspraken van president Donald Trump over het optreden van NAVO-landen in Afghanistan van de hand gewezen. Trump zei rond zijn bezoek aan het World Economic Forum in Davos dat militairen van NAVO-bondgenoten in Afghanistan de frontlinie zouden hebben gemeden.

Dat leidde tot felle kritiek uit onder meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Britse premier Keir Starmer noemde Trumps opmerkingen "beledigend en ronduit afschuwelijk". Hij benadrukte dat 457 Britse militairen in Afghanistan zijn gesneuveld.

De Nederlandse demissionaire minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) stelde dat Trump niet de waarheid sprak. Volgens hem waren Trumps uitspraken "niet respectvol" tegenover de NAVO-bondgenoten die in Afghanistan actief waren, zoals Nederland.

Volgens het Witte Huis had Trump echter gelijk. Een woordvoerder laat aan persbureau AFP weten dat "de VS meer hebben betekend voor de NAVO dan alle andere bondgenoten bij elkaar".