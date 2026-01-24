ECONOMIE
Californië sluit zich aan bij VN-netwerk na vertrek VS uit WHO

door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 1:22
SACRAMENTO (ANP/RTR) - Californië sluit zich aan bij een internationaal netwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat wordt ingezet bij uitbraken van infectieziekten. Het is de eerste Amerikaanse staat die dat doet, nadat de Verenigde Staten zich donderdag officieel terugtrokken uit de VN-organisatie WHO.
Het netwerk bestaat uit meer dan 360 gespecialiseerde instellingen. Zij leveren personeel en middelen bij uitbraken van infectieziekten. Het netwerk werd onder meer ingezet tijdens de bestrijding van de coronapandemie.
De Amerikaanse president Donald Trump kondigde op de eerste dag van zijn tweede termijn als president al aan zijn land terug te trekken uit de WHO. Het duurde echter nog bijna een jaar voordat dit besluit definitief werd.
Gouverneur Gavin Newsom van Californië noemde het vertrek van de VS een roekeloze beslissing. Zijn staat wil internationaal blijven samenwerken en zegt voorop te willen blijven lopen in de voorbereiding op toekomstige gezondheidscrises.
