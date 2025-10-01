Witte Huis waarschuwt voor ontslagen door overheidssluiting

WASHINGTON (ANP/RTR) - Door de sluiting van overheidsdiensten in de Verenigde Staten dreigen ontslagen onder ambtenaren, waarschuwde een woordvoerder van het Witte Huis. Door het uitblijven van een akkoord tussen Republikeinen en Democraten over de overheidsbegroting mag de federale regering alleen nog geld uitgeven aan essentiële taken, terwijl veel andere dienstverlening stilvalt.

Een woordvoerster van het Witte Huis zei tegen journalisten dat president Donald Trump zijn kabinet opdracht heeft gegeven om uit te zoeken waar banen kunnen worden geschrapt. Ze gaf de Democraten de schuld van de zogenoemde shutdown, terwijl de Democratische partij de Republikeinen verwijt dat ze aflopende zorgsubsidies niet willen verlengen.

Vicepresident JD Vance zei dat er inderdaad ontslagen kunnen vallen als de shutdown voortduurt. Hij benadrukte dat er nog geen definitief besluit was genomen over de vraag of werknemers hun baan permanent verliezen of tijdelijk naar huis worden gestuurd.