Henri Lenferink waarnemend burgemeester van Amersfoort

AMERSFOORT (ANP) - Henri Lenferink is benoemd tot waarnemend burgemeester van Amersfoort, is woensdag bekendgemaakt. Hij is daarmee de vervanger van Lucas Bolsius, van wie dinsdag bekend werd gemaakt dat hij voorlopig niet kan werken als gevolg van een zware longontsteking.

Bolsius is in elk geval tot aan de kerst uit de running om te herstellen van de longontsteking die hij in de zomer opliep. Lenferink is benoemd door commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters. Dat is gebeurd nadat die overleg heeft gehad met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Lenferink vervult de functie "totdat Lucas Bolsius voldoende is hersteld en zijn taken als burgemeester weer kan oppakken", zo staat te lezen in een verklaring. Henri Lenferink was van 2003 tot en met 2023 burgemeester van Leiden. Daarna was hij anderhalf jaar waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Vorige week trok Amersfoort een plan in voor twee asielzoekerscentra omdat omwonenden en anderen niet genoeg gehoord zouden zijn. De gemeente zei dat het besluit niets te maken had met bedreigingen die de burgemeester had gekregen vanwege de asielplannen.