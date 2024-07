WMO: Beryl zet toon voor zeer gevaarlijk orkaanseizoen

GENÈVE (ANP/RTR) - Orkaan Beryl in het Caribische gebied zet de toon voor een "zeer gevaarlijk orkaanseizoen" in de Atlantische Oceaan, meent de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Er heeft nooit eerder zo vroeg in het orkaanseizoen een orkaan de hoogste categorie bereikt zoals Beryl.

Beryl trok over Grenada en Saint Vincent en de Grenadines, waardoor huishoudens zonder stroom kwamen te zitten, en is nu op weg naar Jamaica. De verwachting is dat Jamaica woensdag wordt getroffen en de Kaaimaneilanden later deze week. Volgens Clare Nullis van de WMO zijn in het Caribische gebied kleine eilandjes getroffen die niet gewend zijn aan een krachtige orkaan zoals Beryl.

Volgens Nullis schept Beryl een precedent voor het orkaanseizoen. De WMO vreest dat dit seizoen "zeer actief en zeer gevaarlijk" gaat worden. Het seizoen in de Atlantische Oceaan loopt van begin juni tot eind november. Dat er nu al zo'n krachtige orkaan ontstaat, heeft volgens Nullis te maken met de warmere oceaantemperaturen. "De plek in de oceaan waar de orkanen zich ontwikkelen is warmer dan ooit."

Het National Hurricane Center (NHC) verwacht dat dit jaar uitzonderlijk veel orkanen zich zullen vormen boven de Atlantische Oceaan. De schatting van de Amerikaanse organisatie ligt op zeventien tot 25 orkanen, waarvan vier tot zeven zware orkanen. Gemiddeld telt een seizoen veertien orkanen waarvan drie zware orkanen.