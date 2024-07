Negentien Nederlandse zwemmers naar Spelen in Parijs

NIEUWEGEIN (ANP) - Nederland doet met negentien zwemmers mee aan de Olympische Spelen van Parijs. NOC*NSF heeft de voordracht van de KNZB voor de olympische zwemploeg goedgekeurd.

Bij de vrouwen wordt Nederland op de individuele afstanden vertegenwoordigd door Kim Busch (50 vrij), Tessa Giele (100 vlinder), Valerie van Roon (50 vrij), Tes Schouten (100 en 200 school), Marrit Steenbergen (100 vrij en 200 wissel), Kira Toussaint (100 rug) en Maaike de Waard (100 rug).

Caspar Corbeau (100 en 200 school), Arno Kamminga (100 en 200 school), Nyls Korstanje (100 vlinder), Sean Niewold (100 vrij), Kenzo Simons (50 vrij), Renzo Tjon-A-Joe (50 vrij) en Kai van Westering Palacios (100 en 200 rug) doen mee bij de mannen.

De zwemmers die zich voor een individuele afstand hebben gekwalificeerd, komen ook in aanmerking voor een of meerdere estafettes. Sam van Nunen (4 x 100 vrij), Silke Holkenborg ( 4 x 200 vrij), Imani de Jong (4 x 200 vrij), Janna van Kooten (4 x 200 vrij) en Stan Pijnenburg (4 x 100 wissel) komen alleen in estafetteverband in actie.