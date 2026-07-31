WMO waarschuwt voor sterke El Niño in najaar

GENÈVE (ANP) - Het weerfenomeen El Niño wint de komende maanden aan kracht, waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Volgens de VN-organisatie zal het fenomeen zich vooral tussen augustus en oktober laten gelden. Dat kan in grote delen van de wereld leiden tot hogere temperaturen dan gemiddeld en tot aanzienlijke veranderingen in neerslagpatronen.

Er is sprake van El Niño als een kwetsbare balans in de Stille Oceaan verstoord raakt. Het zeewateroppervlak wordt daar warmer, terwijl de passaatwinden die van oost naar west waaien in kracht afnemen. Het natuurlijke fenomeen, dat dit jaar in juni begon, komt om de paar jaar voor en duurt negen tot twaalf maanden.

Omdat behalve een sterke El Niño ook een schommeling wordt verwacht in de oppervlaktetemperatuur van de Indische Oceaan en de oceanen wereldwijd sowieso "uitzonderlijk warm" zijn, kunnen weerpatronen in een groot deel van de wereld worden ontregeld, zegt de WMO. Vooral landen rond de Indische Oceaan kunnen te maken krijgen met droogte, overstromingen en natuurbranden. In onder meer Zuid-Europa, de Hoorn van Afrika en delen van Noord-Amerika en Centraal-Azië valt door El Niño waarschijnlijk meer neerslag dan normaal tussen augustus en oktober. In onder andere Noord-Europa, delen van het Caribisch gebied en het zuiden en oosten van Australië worden juist drogere omstandigheden dan normaal verwacht.

'Apocalyptische natuurbranden'

"El Niño staat niet op de drempel, maar is al binnen en zet de verwarming hoger", zei VN-chef António Guterres er vrijdag over. Volgens hem vormt het weerfenomeen brandstof "voor een planeet die al in brand staat, met verzengende hittekoepels, apocalyptische natuurbranden en recordhete zeeën". Als we niet ingrijpen en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen, "zullen de gevaren nog dodelijker worden", waarschuwde hij.

Dit jaar is het verschijnsel dus vermoedelijk extra krachtig. Volgens de WMO bestaat de kans dat het zeewateroppervlak op een aantal plekken met 2,9 graden opwarmt. Dat is fors meer dan de 0,5 graden opwarming waarvan meerdere maanden achter elkaar sprake moet zijn om überhaupt van El Niño te kunnen spreken. Bij een opwarming van het oceaanoppervlak van meer dan 2 graden is sprake van een zeer sterke El Niño.