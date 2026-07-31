ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje: meer dan 48.000 migranten teruggekeerd naar Marokko

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 31 juli 2026 om 19:17
bijgewerkt om vrijdag, 31 juli 2026 om 19:24
anp310726155 1
Meer dan 48.000 van de migranten die de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko wisten te bereiken, zijn teruggekeerd naar Marokko. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan AFP.
Volgens de hoogste inschatting van de Spaanse autoriteiten wisten zo'n 60.000 mensen Ceuta via het water te bereiken. Veel van hen zouden vrijwillig zijn teruggekeerd.
De migranten maakten de oversteek nadat volgens Spaanse media ten onrechte rondging dat het makkelijk was geworden om op die manier Spanje te bereiken. Ten minste 57 mensen zouden zijn omgekomen terwijl ze Ceuta probeerden te bereiken.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2057930843

Simpele en betaalbare verkoeling: een dubbeltje per nacht volstaat

155492169_m

Zegt jouw kind thuis ook steeds deze twee 'onbeleefde' woorden? Dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand

generated-image

In deze provincie werd je huis bijna 8% duurder — in Amsterdam nog geen procent: zo groot zijn de regionale verschillen

anp310726007 1

Trump krabbelt terug over beloftes aan Oekraïne over Patriots

generated-image (1)

Eén nepnetwerk in het hotel en je Google-account is niet meer van jou

knmi droogte duurt voort1530702015

Wat als de droogte nóg erger wordt? Dit gebeurt er als Nederland ‘niveau 3’ afkondigt — en dat is sinds 2003 niet meer voorgekomen

Loading