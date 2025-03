Woede in Kamer omdat Faber weigert te tekenen voor lintjes

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber (PVV) heeft ongeloof en woede gewekt in de Tweede Kamer met haar weigering om te tekenen voor de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vijf mensen die zich hebben ingezet voor asielzoekers en vluchtelingen. Ook coalitiepartner BBB is zeer kritisch.

Faber weigert haar handtekening onder de voordracht te zetten, normaal gesproken een formaliteit, naar eigen zeggen omdat het werk van deze mensen "haaks staat" op haar beleid om immigratie te ontmoedigen. "Als dit waar is, is het wel heel, heel triest", aldus BBB-leider Caroline van der Plas in een bericht op X. "Ik hoop dat dit een 1 april-grap is, maar als dat zo is, is het wel een heel slechte grap."

"Van een minister die op elke manier haar eigen uitvoeringsorganisaties het leven zuur maakt, zou dit niet moeten verbazen", zegt D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt. "Maar het is natuurlijk te sneu voor woorden."