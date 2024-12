Woensdag nieuw voorstel coalitie over onderwijsbezuinigingen

De coalitiepartijen verwachten woensdag een nieuw voorstel te kunnen doen over de onderwijsbezuinigingen aan het 'monsterverbond' van oppositiepartijen, meldde Geert Wilders na een overleg met de partijleiders van VVD, NSC en BBB. "Maar ik ga u niet zeggen wat daar in staat, dat is niet onderhandelen", aldus de PVV-leider. De coalitie zet nog "de puntjes op de i" van het voorstel en legt dit daarna voor aan het verbond van D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21.

"Ik denk dat we morgen een serieus voorstel hebben en ik hoop echt dat de oppositie dat ook vindt", zei Wilders.

De coalitie onderhandelt nu al een week met het oppositieverbond. Dat eist om 1,3 miljard van de 2 miljard euro aan bezuinigingen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap terug te draaien. Zo niet, dan dreigen de partijen tegen de begroting te stemmen en sneuvelt deze in de Eerste Kamer.

De coalitiepartijen deden maandag een voorstel om 363 miljoen euro aan bezuinigingen terug te draaien, maar daar waren de oppositiepartijen niet tevreden mee.