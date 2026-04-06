Wolf die vrouw in gezicht beet weer vrijgelaten in Duitsland

HAMBURG (ANP/AFP) - Een wolf die in Hamburg een week geleden een vrouw in het gezicht beet en ernstig verwondde, is weer in het wild vrijgelaten. Het dier werd kort daarna door agenten opgespoord en gevangen. De Groene minister van Milieu in Hamburg, Katharina Fegebank, heeft gezegd dat vrijlaten de beste oplossing voor de wolf is. Er zijn volgens haar allerlei opties overwogen, maar het dier is zondagavond in het wild vrijgelaten. De wolf wordt nu constant gemonitord en als die weer in een bebouwde omgeving komt, kan er snel worden ingegrepen.

Ze zei niet waar de mannetjeswolf is vrijgelaten. Wolven zijn al bijna dertig jaar geleden weer opgedoken in het noorden van Duitsland en er is niet eerder een aanval op mensen gemeld. Het dier werd enkele dagen voor hij de vrouw beet op verscheidene plekken in de stad Hamburg gezien.

De federale regering heeft eind 2025 wetgeving gesteund om het jagers mogelijk te maken de aantallen wolven in te perken. Er zijn in het land bijna 220 roedels en vele paren geteld.