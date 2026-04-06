Ook Amerikanen kopen meer tweedehands elektrische auto's

NEW YORK (ANP) - Amerikanen kochten in het eerste kwartaal van dit jaar 12 procent meer tweedehands elektrische auto's dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van gebruikte elektrische auto's is sterk gestegen, mede door de scherpe stijging van de benzineprijzen. Dat meldt de Financial Times op basis van cijfers van marktonderzoeker Cox Automotive. In totaal werden er 93.500 auto's verkocht.

Volgens marktkenners zorgt het aflopen van leasecontracten in de VS voor een flinke toename van tweedehands elektrische auto's op de markt. De verkoop van nieuwe elektrische auto's is in het eerste kwartaal juist met 28 procent gekelderd. Dat kwam door het wegvallen van een belastingvoordeel van 7500 dollar, ingetrokken door de Trump-regering.

In Nederland steeg de verkoop van tweedehands elektrische auto's in maart met bijna 50 procent vergeleken met de voorgaande maand, maar het bleef met 13.843 stuks een relatief klein aantal. In totaal werden er vorige maand 183.209 gebruikte auto's verkocht in ons land.