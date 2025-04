Woning Almere tweede keer doelwit explosie

ALMERE (ANP) - Bij een huis in de Tapirstraat in Almere is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de tweede keer in korte tijd een explosief afgegaan. Dat gebeurde rond 02.00 uur. Door de klap vielen geen gewonden, wel zorgde de explosie voor schade aan het huis.

Kort na het incident heeft de politie in de buurt een minderjarige jongen uit Amsterdam aangehouden. De vorige explosie was op 4 april, daarna is het huis door de burgemeester gesloten. Ook na deze explosie heeft de politie iemand aangehouden.