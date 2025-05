Woning in Amsterdam vier keer in korte tijd doelwit explosie

AMSTERDAM (ANP) - Bij een woning aan de Leeuw van Vlaanderenstraat in Amsterdam Nieuw-West is dinsdagochtend vroeg een explosie geweest. Het is volgens de politie de vierde ontploffing in korte tijd bij het huis. Begin februari besloot burgemeester Femke Halsema cameratoezicht in te stellen in de straat.

Bij de meest recente explosie vielen geen gewonden. Wel raakte de woning beschadigd. "Ook is de impact op de bewoners groot", zegt de politie. De politie vraagt mensen die over meer informatie beschikken of iets hebben gezien in de nacht van maandag op dinsdag zich te melden.