Justitie België eist 10 jaar cel voor Bolle Jos om drugstransport

DENDERMONDE (ANP/BELGA) - Justitie in België heeft dinsdag tien jaar cel geëist tegen Jos Leijdekkers. De voortvluchtige Brabander wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van een cocaïnetransport dat op 26 juni 2020 werd onderschept in de haven van Antwerpen.

In de zaak stonden ook vijf andere Nederlanders terecht. Tegen hen werd veertig maanden cel geëist. Leijdekkers, ook bekend als 'Bolle Jos' was niet aanwezig bij het proces in de rechtbank in Dendermonde. Hij is op de vlucht en zit in Sierra Leone, denkt het Openbaar Ministerie. De rechtbank doet naar verwachting deze zomer uitspraak.

Eerder werd Leijdekkers in Nederland al veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en het geven van een moordopdracht. Ook in België is hij verwikkeld in verschillende rechtszaken. De Brabander staat op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List. Er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.