Veldkamp: solidair met Denemarken bij problemen Groenland

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet blijft ervan uitgaan dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump de soevereiniteit van Denemarken en dus ook Groenland zal respecteren, "en mochten daar nieuwe problemen over ontstaan dan zijn wij solidair aan Denemarken", zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.

Trump heeft eerder aangegeven mogelijk militaire druk te willen gebruiken om Groenland in te lijven. Het enorme eiland is een onafhankelijk koninkrijksdeel van Denemarken, maar wil onafhankelijk worden. Trump zei kort voor zijn aantreden dat de Amerikanen Groenland nodig hebben voor "nationale veiligheidsdoeleinden".

De Groenlandse premier Múte Egede heeft gezegd dat zijn land niet te koop is. De Amerikanen hebben al een grote militaire luchtmachtbasis in het land. Ook zijn er geen economische beperkingen voor de VS. "We zullen het koesteren en beschermen tegen de erg boze buitenwereld", verklaarde Trump op sociale media begin deze maand over Groenland.

Europese subsidies

Als Groenland zich nauwer bij de EU wil aansluiten moet het dat zelf aangeven, zei Veldkamp, die het eiland van strategisch belang vindt. Het is al wel door de relatie met Denemarken aan de EU verbonden. De Europese Unie heeft er sinds vorig jaar een kantoor. Ook maakt Groenland aanspraak op Europese subsidies en is er de komende jaren in de EU-begroting 225 miljoen euro voor vrijgemaakt, zei de minister.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken maandag in Brussel over de relatie met de VS na het aantreden van Trump. Brussel moet volgens Veldkamp inzetten op een goede relatie omdat de VS "cruciaal" zijn voor de veiligheid en economie van Europa. Hij benadrukt daarbij dat het van belang is dat de EU-landen eensgezind optreden en zich niet uit elkaar laten spelen.