Woonbond vreest dat huurbevriezing niet doorgaat na val kabinet

DEN HAAG (ANP) - De Woonbond vreest dat de beoogde huurbevriezing voor sociale huurders niet doorgaat nu het kabinet is gevallen. "De huurder is de dupe van politieke spelletjes in de coalitie. Zij dreigen nu in plaats van een huurbevriezing opnieuw een enorme huurstijging te krijgen", zegt directeur Zeno Winkels.

De belangenbehartiger voor huurders roept woonminister Mona Keijzer op de maatregel te laten doorgaan. Ze moet op zijn minst voorkomen dat de huren fors omhooggaan, vindt Winkels. "De coalitie heeft een enorme schuld uitstaan bij sociale huurders."