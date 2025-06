CDA vindt PVV onverantwoord en roekeloos, CU noemt vertrek Wilders 'een afgang'

De PVV is "onverantwoord en roekeloos" bezig door uit de coalitie te stappen, schrijft CDA -leider Henri Bontenbal op X. Volgens hem stelt de PVV het eigenbelang boven het landsbelang in internationaal onzekere tijden.

Hij is ook kritisch op de andere coalitiepartijen. "Een jaar lang hebben we naar politiek amateurisme moeten kijken en is Nederland tot stilstand gekomen. PVV, VVD, NSC en BBB waren vooral bezig met zichzelf en niet met de toekomst van Nederland." Volgens de CDA-leider heeft dit het vertrouwen in de politiek verder geschaad.

'Wilders laat Nederland in de steek'

Bontenbal vindt dat zijn partij constructief oppositie heeft gevoerd, om zo bij te dragen aan "een fatsoenlijk Nederland".

De CDA-fractievoorzitter vindt de werkwijze van Geert Wilders niet "hoe je politiek bedrijft met elkaar". Hij vindt dat te veel via sociale media ging. "Geert Wilders is deze exercitie ingegaan om eruit te stappen. Hij laat Nederland al twee jaar in de steek."

Wat Bontenbal betreft kan de partijloze premier Dick Schoof ook in een demissionair kabinet blijven zitten. "Laten we wat rust, reinheid en regelmaat bewaren en niet iedereen wegsturen."

Afgang

Het vertrek van de PVV uit de coalitie en het kabinet is volgens ChristenUnie -leider Mirjam Bikker "een afgang". Bikker schrijft op X dat Geert Wilders meer verantwoordelijkheid had moeten nemen.

De CU-fractievoorzitter wil dat er dinsdag nog een debat komt met premier Dick Schoof over hoe het nu verdergaat. Ze ziet nieuwe verkiezingen niet als enige optie. "Ook een rompkabinet met nieuwe meerderheden kan nog steeds ons land vertegenwoordigen. Geen paniek, maar standvastigheid."

"Opblazen is weer eens makkelijker dan opbouwen. Het is schokkend dat de PVV zo met de grote verantwoordelijkheid omgaat", aldus Bikker, die ook nog uithaalt naar de VVD. "Tegen beter weten in stapte de VVD in dit avontuur en opende de deur voor verdeeldheid en bestuurlijke chaos."