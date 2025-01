Wrakingsverzoek advocaten Taghi in zaak Marengo vrijdag behandeld

AMSTERDAM (ANP) - De wrakingskamer behandelt vrijdagochtend het verzoek van de advocaten van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi om de rechters in hoger beroep te vervangen. De advocaten van Taghi vrezen dat het gerechtshof vooringenomen is, omdat zij in hun ogen onvoldoende tijd krijgen om de omvangrijke strafzaak voor te bereiden. Zij wraakten daarop het hof.

Advocaten Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy namen eind vorig jaar de verdediging over. Ze vroegen om zestien maanden voorbereidingstijd om het omvangrijke dossier te bestuderen. Het hof oordeelde donderdag dat de inhoudelijke behandeling eind dit jaar kan beginnen.

Als het wrakingsverzoek terecht blijkt, moeten nieuwe rechters de strafzaak behandelen. Als het wordt afgewezen, kan de zaak verder.