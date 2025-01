Bosbrand bij Hollywood vrijwel onder controle

LOS ANGELES (ANP/DPA) - De bosbrand die woensdag aan de rand van Los Angeles bij Hollywood is uitgebroken, is vrijwel onder controle. Volgens de politie is de brand in omvang afgenomen en woedt deze alleen nog op een klein stuk land in de heuvels. De brandweer heeft daar het vuur ingeperkt zodat het niet verder uitbreidt.

De brand brak woensdagmiddag door onbekende oorzaak uit. De vlammen gingen snel richting de bebouwde kom, inclusief de beroemde Hollywood Boulevard. Met behulp van blusvliegtuigen werd de brand tot staan gebracht. Het is woensdagavond minder hard gaan waaien en dat is gunstig voor de bijna 1800 brandbestrijders. De erg harde wind en de droge lucht hebben het blussen erg moeilijk gemaakt. Maar de wind blijft gevaarlijk tot naar verwachting vrijdagavond plaatselijke tijd.

Sinds dinsdag woeden er verscheidene bosbranden in de metropool Los Angeles. De grootste bosbrand is die in Pacific Palisades, circa 20 kilometer ten westen van Hollywood. Daar is het grootste gebied afgebrand en is de grootste schade aan panden en infrastructuur.

In heel Los Angeles zijn naar schatting 2000 panden verwoest of zwaar beschadigd, de helft in Pacific Palisades. Er zijn vijf doden gevallen en 130.000 mensen geëvacueerd of verjaagd door de branden. Onder anderen regisseur Paul Verhoeven en zijn vrouw zijn geëvacueerd uit hun woning in Pacific Palisades. Ze zijn veilig, laat de associate producer van Verhoeven weten aan het ANP.