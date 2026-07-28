WSJ: Trump staat positiever tegenover Zelensky

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump staat positiever dan voorheen tegenover zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky. Dat schrijft The Wall Street Journal in het licht van de ontmoeting die de twee dinsdag zullen hebben in het Witte Huis.

Trump heeft lang twijfels gekoesterd, omdat Oekraïne volgens hem de oorlog met Rusland aan het verliezen was. Maar Trump is van mening aan het veranderen, omdat Oekraïne aanvallen doet tot diep in Rusland.

De Amerikaanse president bewondert volgens ingewijden de Oekraïense drone-industrie. Het land verdedigt zich in het conflict met Rusland tegen dezelfde drones als waarmee de Verenigde Staten in Iran te maken hebben. Trump heeft respect voor mensen die winnen en Zelensky behoort steeds meer tot die categorie.

Vrede

De president van de VS is nog steeds uit op vrede tussen Rusland en Oekraïne, aldus de ingewijden tegen The Wall Street Journal. Dat zal vermoedelijk wel een van de gesprekspunten zijn tussen de twee presidenten.

Zelensky bezoekt ook de Senaat en is bij de herdenkingsdienst van de overleden senator Lindsey Graham.