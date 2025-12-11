WSJ: Trumps Oekraïneplan omvat Russische energie voor Europa

MOSKOU (ANP) - Het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump voor Oekraïne omvat voorstellen om Russische energieleveranties aan Europa te herstellen, grote Amerikaanse investeringen in Russische zeldzame aardmetalen en energie, en het aanwenden van bevroren Russische staatsactiva. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal.

De krant baseert zich op bijlagen bij vredesvoorstellen die de afgelopen weken aan Europese partners zijn overhandigd.

De plannen omvatten onder meer een voorstel voor Amerikaanse bedrijven om 200 miljard dollar (ruim 171 miljard euro) aan bevroren Russische staatsactiva te gebruiken voor projecten in Oekraïne, waaronder een nieuw datacenter dat wordt aangedreven door de kerncentrale van Zaporizja, die momenteel onder Russische controle staat.

Amerikaanse bedrijven zouden investeren in Russische sectoren zoals de winning van zeldzame aardmetalen en olieboringen in het Noordpoolgebied. Russische energieleveranties aan West-Europa en de rest van de wereld zouden worden hervat.