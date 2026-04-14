OM verdenkt Peter Gillis ook van belastingfraude in 2020 en 2021

DEN BOSCH (ANP) - De problemen van vastgoedondernemer en realityster Peter Gillis en zijn vakantieparken met de Belastingdienst zijn mogelijk groter dan eerder gedacht. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ook van het niet op tijd doen van belastingaangifte in 2020 en 2021 voor zijn ondernemingen. Volgens het OM gaat het om een bedrag van 1 miljoen euro.

Dat komt dinsdag naar voren uit de inhoudelijke behandeling van een nieuwe zaak rond Gillis en zijn bedrijf Oostappen Groep in de rechtbank in Den Bosch. Dezelfde rechtbank veroordeelde hem een jaar geleden tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk. In die zaak werd hij beschuldigd van belastingfraude, het onjuist voeren en bewaren van administratie, het verstrekken van onjuiste gegevens aan de Belastingdienst en het niet tijdig doen van belastingaangifte tussen 2014 en 2019. Gillis ging in hoger beroep omdat hij volgens zijn advocaten geen eerlijk proces zou hebben gehad.