Xi begroet Poetin in Grote Hal van het Volk in Beijing

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische collega Vladimir Poetin ontvangen voor een topontmoeting. Dit gebeurde minder dan een week na het ontspanningsinitiatief van hun Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump in Beijing, aldus Russische staatsmedia.

Xi schudde Poetin de hand aan de voet van de trappen van de Grote Hal van het Volk in het centrum van Beijing, zo was te zien op beelden die Russische media uitzonden.

Voordat de twee leiders zich terugtrokken voor hun gesprek, prees Xi de "onwrikbare" Chinees-Russische banden. Poetin beaamde dit en nodigde Xi uit om volgend jaar Rusland te bezoeken.

De leiders van beide landen zullen een reeks gesprekken voeren die naar verwachting gaan over Trumps bezoek en andere kwesties van gemeenschappelijk belang, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, energievoorziening en uitdagingen voor de internationale orde.