Xi Jinping begint eerste bezoek aan Noord-Korea in 7 jaar

PYONGYANG (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in Noord-Korea voor een tweedaags bezoek. Het is zijn eerste buitenlandse reis van het jaar en de eerste naar het geïsoleerde buurland sinds 2019.

Xi werd op het vliegveld opgewacht door de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Kinderen gaven bloemen aan Xi en zijn vrouw en hielden een spandoek omhoog waarop de "onbreekbare vriendschap" van de twee landen werd geprezen.

China geldt al decennia als de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van Noord-Korea. Xi en Kim ontmoetten elkaar dan ook al zes keer. Ze zagen elkaar voor het laatst in september, toen Kim te gast was bij een militaire parade in Beijing.

Xi ontving vorige maand nog de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis bevestigden de twee leiders toen dat het hun "gezamenlijke doel was om Noord-Korea te denucleariseren". De VS willen dat Noord-Korea zijn kernwapens opgeeft, maar deskundigen denken dat China heeft geaccepteerd dat het buurland een kernmacht is geworden.