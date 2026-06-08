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Intesa mengt zich in overnamestrijd rond oudste bank ter wereld

Economie
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 8:02
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MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo heeft een bod uitgebracht op Banca Monte dei Paschi di Siena, de oudste bank ter wereld. Het bod van 30,6 miljard euro van Intesa op Monte dei Paschi komt een dag na het fusievoorstel van de Italiaanse bank BPM aan Monte dei Paschi.
Intesa biedt een combinatie van aandelen en contant geld om Monte dei Paschi over te nemen, aldus een verklaring van de in Milaan gevestigde bank. Monte dei Paschi had vrijdag bij het sluiten van de beurs een marktwaarde van 27,2 miljard euro. Dat is minder dan een derde van de waarde van het grotere Intesa.
Als onderdeel van het bod wil Intesa het merk Monte dei Paschi en ongeveer de helft van de filialen van de bank verkopen aan verzekeraar Unipol Assicurazioni. Het bod van Intesa op Monte dei Paschi luidt een nieuwe fase van fusies en overnames in de Italiaanse financiële sector in, waarbij banken zoeken naar schaalvergroting om de winstgevendheid te verhogen.
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