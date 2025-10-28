XR-demonstranten blokkeren deel A12 bij Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Demonstranten van Extinction Rebellion (XR) bezetten dinsdagmiddag een deel van de A12 in Den Haag. De rijbaan de stad in wordt geblokkeerd, bevestigt de politie.

Een ANP-verslaggever ziet dat ongeveer dertig demonstranten de Utrechtsebaan, als onderdeel van de A12, bezetten. Een aantal demonstranten heeft zich aan elkaar vastgeketend. Ook is een fakkel met groene rook ontstoken.

Naast de A12 op het Malieveld staat een groep van ruim vijftig mensen. De politie heeft hen omsingeld. Velen zijn van wat oudere leeftijd en dragen bordjes met "bezorgde grootouders" en "regeren is vooruitzien. Niet vooruitschuiven." Er wordt muziek gespeeld en gezongen. Volgens een woordvoerder van XR heeft de politie een aantal mensen opgepakt die in auto's op de Utrechtsebaan reden ter voorbereiding van de demonstratie.

Extinction Rebellion had eerder al aangekondigd de A12 te willen blokkeren op de dag voor de verkiezingen om de klimaatcrisis op de agenda te zetten. "Deze aanloop naar de verkiezingen is een gotspe", zei een woordvoerder.