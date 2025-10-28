Griekspoor strandt in eerste ronde masterstoernooi Parijs

PARIJS (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van het masterstoernooi in Parijs. De 29-jarige Nederlander verloor in twee sets van de Canadees Gabriel Diallo: 3-6 4-6.

Griekspoor trok zich afgelopen vrijdag vanwege een rugblessure nog terug voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Wenen en kwam in Parijs niet tot zijn beste spel. Diallo brak de nummer 25 van de wereldranglijst, die als enige Nederlander uitkwam op het hoofdtoernooi in de Franse hoofdstad, al in zijn tweede servicegame (4-2) en trok daarna de set naar zich toe.

Ook in de tweede set had de Nederlander het lastig met de sterke service van de Canadees. Bij een stand van 1-0 forceerde Griekspoor zijn eerste breekkans, maar benutte deze niet en verloor later opnieuw zijn service aan de nummer 42 op de wereldranglijst.

In de tweede ronde treft Diallo de Australiër Alex de Minaur, de huidige nummer 6 van de wereld.