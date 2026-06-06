Ye heeft grote keerzijde, kijk daar niet van weg, zegt CIDI

ARNHEM (ANP) - Mensen moeten niet wegkijken "van de Jodenhaat en het antisemitisme" van rapper Ye, zegt directeur Naomi Mestrum van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Ze demonstreert buiten de GelreDome in Arnhem, waar Ye zaterdag en maandag optreedt, tegen de komst van de Amerikaanse artiest.

Mestrum zegt te begrijpen dat de duizenden fans in het stadion komen voor zijn muziek. "Tegelijkertijd heeft deze grote artiest ook een enorme keerzijde. Kijk daar niet van weg. Wees niet blind voor de afschuwelijke complottheorieën en de haat die hij heeft verspreid." De CIDI-directeur had liever gezien dat Ye niet had opgetreden. "Dat is niet zo gelopen, dus we willen vooral bewustwording creëren dat antisemitisme en Jodenhaat nooit genormaliseerd mogen worden."

De CIDI-directeur weet nog niet of ze maandag weer bij de GelreDome gaat demonstreren.