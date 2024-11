Wilders 'ontzettend blij' met afwenden kabinetscrisis

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders is "ontzettend blij" dat de vier regeringspartijen opnieuw het vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken. "We gaan door, dus ik ben daar heel blij mee", zei hij na urenlang crisisberaad in het Catshuis.

De top van het kabinet en de fractieleiders van PVV, VVD, NSC en BBB wisten vrijdag een verdere uittocht van NSC-bewindspersonen te voorkomen en zo een voortijdig einde van het kabinet af te wenden. Dat is maar goed ook, meende Wilders, want "er zijn veel belangrijke dingen in Nederland die nog gedaan moeten worden, van inkomensbeleid tot asiel en noem maar op".

Op de uitspraken die NSC-staatssecretaris Nora Achahbar hebben aangezet op te stappen, wilde Wilders niet ingaan. "Ik weet niet wat er in de ministerraad is besproken."