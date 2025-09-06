ECONOMIE
Yeşilgöz erkent fout op VVD-congres: had echt beter gemoeten

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 14:22
anp060925087 1
DEN BOSCH (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft op het congres van haar partij erkend dat zij het afgelopen zomer niet goed heeft gedaan. Zij beschuldigde Douwe Bob van Jodenhaat toen hij niet wilde optreden op een feest waar posters over zionisme hingen. Volgens de zanger was dat tegen de afspraken in. Eerder trad hij op bij de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam.
Yeşilgöz bood pas excuses aan voor haar beschuldigingen toen de zanger met juridische stappen dreigde. "Het was een fout die ik veel te laat heb gecorrigeerd, dat had echt beter gemoeten", aldus Yeşilgöz. Zij was naar eigen zeggen gefrustreerd over het toenemende antisemitisme in Nederland. "Maar het leek alsof ik tégen iemand of iets vocht, terwijl ik vóór onze manier van leven wilde vechten."
Yeşilgöz wil nu "vooruit kijken". Zij bestrijdt dan ook dat de VVD "op instorten" zou staan. "We zijn meer dan alleen ons logo, bier en bitterballen: we dragen verantwoordelijkheid met optimisme, dat zit in ons DNA."
In de peilingen staat de VVD gemiddeld op 14 tot 18 zetels. In de Kamer heeft de partij nog 24 zetels.
