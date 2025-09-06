Van Hijum: NSC 2.0 is vandaag opgestaan

APELDOORN (ANP) - "NSC 2.0 is vandaag opgestaan", zei lijsttrekker Eddy van Hijum op de ledenvergadering van zijn partij in Apeldoorn. Het verschil zit vooral in wie de partij vertegenwoordigt, maakte hij duidelijk. "Dat je met andere mensen net zo volhardend opstaat tegen onrecht en voor politieke verandering."

Tussen de enkele honderden NSC'ers die op het congres zijn afgekomen, is NSC-oprichter Pieter Omtzigt niet te zien. Volgens woordvoerders zal hij deze zaterdag zijn gezicht niet laten zien. Ook fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven, die haar kandidatuur introk nadat leden haar lager op de lijst stemden, is er niet bij.

"De contacten met Pieter en Nicolien zijn buitengewoon goed", zei Van Hijum daarover. Omtzigts afwezigheid is volgens de lijsttrekker "ook een signaal dat hij ruimte wil geven aan de mensen die het nu moeten doen".