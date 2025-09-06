ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Hijum: NSC 2.0 is vandaag opgestaan

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 september 2025 om 14:12
anp060925086 1
APELDOORN (ANP) - "NSC 2.0 is vandaag opgestaan", zei lijsttrekker Eddy van Hijum op de ledenvergadering van zijn partij in Apeldoorn. Het verschil zit vooral in wie de partij vertegenwoordigt, maakte hij duidelijk. "Dat je met andere mensen net zo volhardend opstaat tegen onrecht en voor politieke verandering."
Tussen de enkele honderden NSC'ers die op het congres zijn afgekomen, is NSC-oprichter Pieter Omtzigt niet te zien. Volgens woordvoerders zal hij deze zaterdag zijn gezicht niet laten zien. Ook fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven, die haar kandidatuur introk nadat leden haar lager op de lijst stemden, is er niet bij.
"De contacten met Pieter en Nicolien zijn buitengewoon goed", zei Van Hijum daarover. Omtzigts afwezigheid is volgens de lijsttrekker "ook een signaal dat hij ruimte wil geven aan de mensen die het nu moeten doen".
Vorig artikel

Wielerploeg Israel - Premier Tech past shirt aan in Vuelta

Volgend artikel

Yeşilgöz erkent fout op VVD-congres: had echt beter gemoeten

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

57114278_m

Onderzoekers vinden verrassende link tussen zoetstoffen en cognitieve achteruitgang. Vooral als je jong bent, moet je oppassen

176253924_m

De midlifecrisis is voorbij, maar er kwam iets ergers in de plaats: jongeren lijden nu het meest

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt