Tuinman bij Indiëherdenking: wereld ook vandaag onrustig

ROERMOND (ANP) - "Terwijl wij hier herdenken, weten we dat ook vandaag de wereld onrustig is", sprak demissionair staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman zaterdag in Roermond. Daar was de 38e jaarlijkse herdenking van de omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Na zijn toespraak legde Tuinman een krans bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 in de Limburgse stad.

Tijdens de herdenking bracht de staatssecretaris naar voren hoe kameraadschap ontstaat tussen militairen die op een missie zijn uitgezonden. "Het dragen van elkaars lasten." Tegelijk sprak hij van een "complexe geschiedenis", als het gaat om de strijd in voormalig Nederlands-Indië. "Sommige veteranen spreken over kameraadschap en vriendschappen voor het leven. Weer anderen over schuld, spijt of woede. Die veelstemmigheid laat zien dat er niet één verhaal bestaat."

Tuinman wees op huidige conflicten in de wereld. "Er woeden oorlogen dichtbij Europa. Rusland viel Oekraïne binnen, en elders in de wereld groeien spanningen." Vrijheid en vrede zijn niet vanzelfsprekend, aldus de staatssecretaris, die er daarom op wees "dat we een sterke krijgsmacht nodig hebben. En dat we ook als samenleving en als individuen weerbaar moeten zijn."

Tijdens de herdenking bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 waren vele honderden mensen aanwezig, onder wie zo'n tien tot twintig nog in leven zijnde Indië-veteranen. Naast de kranslegging werden er gedichten voorgedragen, zowel van dichter Hans van Bergen als van leerlingen van een Montessorischool in Roermond. Ruim 200.000 Nederlandse militairen werden uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië. Ruim 6300 van hen keerden nooit meer terug.