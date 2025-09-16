ECONOMIE
Yeşilgöz hoopt dat politiek laat zien dat land te besturen is

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 15:04
anp160925176 1
DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz hoopt dat de Haagse politiek de komende dagen laat zien dat Nederland te besturen is. Na Prinsjesdag debatteert de Kamer twee dagen lang over de stand van het land en de miljoenennota, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Yeşilgöz hoopt dat de Kamer zich de komende dagen constructief opstelt.
De VVD-leider wil dat er na de verkiezingen snel een nieuw kabinet op het bordes staat. "Een centrum-rechts kabinet", voegde ze daaraan toe. Daarin ziet zij ook graag de BBB of JA21, partijen die regelmatig als populistisch of uiterst rechts worden bestempeld. Op basis van de huidige peilingen en politieke verhoudingen lijkt een kabinet van CDA, VVD, D66, JA21 en BBB niet waarschijnlijk.
Volgens Yeşilgöz willen mensen in het land dat politici niet zo veel met zichzelf bezig zijn, maar met de problemen van burgers. "Vergeet nooit voor wie je dit werk doet", houdt Yeşilgöz andere politici voor.
